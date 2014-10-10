Во Владивостоке проходит краевой съезд особенных педагогов. Уникальные специалисты — тьюторы — обсуждают формы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями.

- Человеку нужна помощь и вера в себя! Культура заботы о себе потеряна. И если рядом есть человек, который владеет такой компетенцией и понимает, как заботиться о себе, надо ставить сверхзадачи!

Это педагоги не только с высшим образованием и богатейшим опытом работы с детьми. Это тьюторы. От английского «наставники». Своим призванием они выбрали то, к чему не все готовы и от чего многие бегут. Эти специалисты ищут ключ к сердцу особенных детей и общий язык с их родителями, которые волею судьбы эмоционально устали и давно забыли, что такое полноценная жизнь.

Тамара Боровкова, кандидат педагогических наук, руководитель ДВ-центра развития тьюторских практик: «Это ваша способность и личностные качества, которые позволят в работе с другим сопровождать обретение им личностного смысла. Во всех направлениях жизни. Личностный смысл, вот трагедия в чем у многих людей — потеря личностного смысла».

«Человек в поисках смысла». Книга под таким названием вышла в '46-м. Ее автор — психиатр и невролог Виктор Франкл. Будучи узником фашистских концлагерей в тайне от СС помогал заключенным пробуждать волю к жизни. Его научные труды до сих пор изучают специалисты в области детской и семейной психологии и особенной педагогики.

Оксана Степкова, руководитель Центральной психологической медикопедагогической комиссии Приморского края: «Изначально я по базовому образованию дефектолог. И мне очень нравиться моя профессия, она помогающая. Психологическое напряжение родителей и детей — если тебе родители доверяют, если они тебя принимают и воспринимают твои действия как руку помощи, они полностью отдаются твоей работе».

Самое главное — найти своего тьютора, который на определенный период станет почти членом семьи, где есть особенный ребенок. Но работа с ним возможна только если семья тоже включиться в процесс. Не менее важно отношение окружающих и открытость такого обучения.

Ирина Мануйлова, вице-губернатор Приморского края: «Мы должны учиться общаться с такими детьми на равных и понимать, что наша жизнь по-разному складывается. И болезнь — не препятствие, чтобы жизнь остановилась и мы остановили свое развитие и образование. И тогда мы будем по-настоящему счастливыми людьми, а сделать наших детей счастливыми мы просто обязаны».

К счастью, в Приморье сохранили уникальную систему обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Но впереди огромный объем работы. И в первую очередь — сломать нежелание общества принимать и понимать жизнь семей с особенными детьми.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]