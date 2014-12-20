Клиенты вьетнамских парикмахерских остались без мастеров. Видеорепортаж Ольги Катренко
Тайфун для торговцев популярного рынка на Русской во Владивостоке — не самое страшное на сегодня. Другое дело — неожиданный рейд специалистов управления внутренних дел: участковый бок о бок с сотрудником миграционного ведомства просто обошли окрестности. В итоге закрылись две парикмахерские, а в китайском ресторане без присмотра остались посетители. Как прошла операция «Мигрант»?
«Наташа» встречает пустотой. Клиентов мастера, которые «делают добро, и недорого», бросили. Как и свои телефоны.
- Как Вы думаете, почему они ушли? Испугались людей в форме?
- Наверное!
Вторая парикмахерская вовсе безлюдна. Участковый Виталий Архипов другого и не ждал:
- Все убежали.
Входи, кто хочет и бери, что попадется. Лаки на выбор, кресло для умывания. Но воды-то нет. Зато пососедству нашелся смелый вьетнамец Миша.
Миша Хань, продавец: «Сейчас все документы на месте, всё в порядке».
- А соседи Ваши убежали, вьетнамцы или китайцы, не знаете, в парикмахерской? «
- Там тоже вьетнамцы… погода плохо...
Точно, льёт как из ведра. Так что Валентина Николаевна, забывшая зонтик, у развалов вьетнамских или китайских-таки спасается. И делится:
Валентина Назарко, житель Владивостока: «Я даже знаю, что Китай ничего не шьёт, шьют вьетнамцы...»
Ещё открытие: сухофрукты и орешки из Турции и Узбекистана здесь продает таджик Хаджа Ишамов — человек с российским паспортом.
- А Вы родились в Приморье?
Хаджа Ишамов, продавец: «Нет, я приехал учиться».
Аня Вэн Нань из вьетнамского Хайфона не скрывает, почему так далеко от дома:
- Просто там нет работы.
Ло Кван Фы удивляет полицейских. Постоянная регистрация! Просто учится во Владивостоке. А приехал, как и Аня, из Хайфона.
- Вы всем Хайфоном сюда?
Ло Кван Фы, продавец: «Нет, просто Владивосток и Хайфон друзья».
В крупном торговом центре Софья Завгородняя переключает внимание на аккуратного работника склада.
- Регистрация?
Бикзот Латипов — из Узбекистана.
- А там действительно плохо с работой?
- Нет, кто сказал?
Хорошо во Владивостоке и китайцу по имени Хун Ян Тюнь. Администратор ресторана на Русской вообще-то живет в Суйфэньхэ. Его смена закончилась, скоро уезжать. Но скучает заранее.
Людям нравится, как я работаю, говорит. Еще бы, у него ведь и переводчик — Тата Алтынбекова, кстати, из Киргизии. На финишной рейда — фиксируем: рынок закрыт. «Наташа» с «Сашей» всех оповестили. Но полицейские придут сюда снова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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