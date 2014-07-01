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Симуляционный центр скорой медицинской помощи открыли в Приморье. Видеорепортаж Марии Ежевской

Симуляционный центр скорой медицинской помощи открыли в Приморье. В нём изучают и отрабатывают навыки оказания первой неотложной помощи.

Свои рабочие будни Сергей Комиссаров проводит за рулём. Но он не просто водитель — часть команды скорой помощи. Его задача не только быстро доставить бригаду к больному, но и помочь при необходимости врачам. Навыки оказания первой неотложной медпомощи осваивает в новом симуляционном центре.

Сергей Комиссаров, водитель КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока»: «Учимся делать правильно непрямой массаж сердца: 30 раз надавливать в область грудной клетки и делать два вдоха».

Обучающий центр открыт в здании центральной подстанции скорой. Здесь читают лекции, после теорию отрабатывают на практике.

Дмитрий Чурилов, главный врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока»: «Мы открыли учебный класс по отработке навыков первой медицинской помощи, здесь находится, настоящий медицинский салон машины скорой помощи. Он оборудован всем медицинским оборудованием — носилки, дефибриллятор, все расходные материалы».

Шинирование, введение инъекций, искусственное дыхание. За точностью действий учеников следит опытный врач и специальные датчики медицинских манекенов.

Ирина Салахутдинова, заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока»: «Мы делаем некоторые дополнительные акценты на работе именно в составе бригады. То есть шинирование, как одеть матрас на пострадавшего, где какое оборудование: что такое дефибриллятор, что такое воротник Шанса. То есть пока бригада останавливает кровотечение, водитель дополнительно, например, при массовой травме, доставляет это бригаде».

Уже вскоре отточить свои навыки в новом центре смогут студенты медицинского колледжа. Планируются и дни открытых дверей, где каждый горожанин сможет научиться оказывать неотложную помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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