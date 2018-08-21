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Владивостокского "наркобарона" разыскивает полиция (фото)

Владивостокского

Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте разыскивается "наркобарон" Глухих Игорь Дмитриевич 25.12.1994 г.р., по обвинению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере) .
Лиц, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8(423)2350558 или 8(914)7979093.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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