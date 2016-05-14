Приморские компании попали под санкции США

Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан России, трех российских компаний и шести судов под российским флагом в связи с санкциями против КНДР, а также с деятельностью РФ, связанной с действиями в киберпространстве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению американского ведомства, в список санкций по КНДР внесены базирующиеся в РФ «Судоходная компания «Гудзон» и компания Primorye Maritime Logistics («Приморье маритайм лоджистикс»).

В списке значатся и шесть судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь». По мнению американских властей, они причастны к передаче «нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН», сообщается в пресс-релизе минфина США.

В список американских санкций за деятельность в киберпространстве попала российская компания «Вела-Марин», словацкая компания Lacno SRO, а также граждане РФ Марина Царева и Антон Нагибин. Они, как отмечается в пресс-релизе, «внесены в санкционный список на основании действий, предпринятых ими для российской компании «Дайвтехносервис», попавшей под санкции 11 июня 2018 года». Как полагают составители списков, «Дайвтехносервис» предоставляет подводное оборудование целому ряду российских правительственных ведомств.

В свою очередь замминистра США Сигал Манделкер отметила, что Вашингтон может ужесточить существующий экономический санкционный режим в отношении Москвы, если она существенно не изменит свою политику.

Манделкер полагает, что США достигли «беспрецедентного уровня финансового давления» на тех, кто «поддерживает пагубную повестку Кремля, а также на ключевые сектора российской экономики». Она считает, что рестрикции привели к «ограничению важных инвестиций» в российские проекты по добыче нефти и газа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]