Только вчера ребенок был трогательным карапузом, и вот уже он — будущий первоклассник. Помимо радостного ожидания начала учебного года существует и такое нелегкое дело, как сборы в школу. Сохранить семейный бюджет и приобрести ребенку все самое необходимое готов помочь банк «Восточный». 22 и 23 августа в отделении будут действовать специальные дни продаж кредитных продуктов.

Подобрать новый гардероб, закупить канцелярские принадлежности, подготовить учебники, а самое главное, где взять деньги — основные вопросы, волнующие приморские семьи в последние недели лета. Банк «Восточный» готов помочь решить финансовую проблему и не испортить настроение в предверии нового учебного года.

Олеся Нуриева, менеджер по операционно-кредитной работе: «Да, к нам уже обращаются клиенты, которые планируют потратить деньги на подготовку детей в школу. Я - сама мама и понимаю, что в этом вопросе без помощи банка, да еще сразу после отпусков, порой трудно обойтись. Банк «Восточный» предлагает кредиты под любую потребность — если нужна небольшая сумма или крупная, а еще чтобы купить школьную форму или объединить подготовку к первому сентября с отпуском».

Полина Иванова тщательно подходит к выбору канцелярских товаров. Тетради, ручки, карандаши — все должно быть не только красивым, но и качественным.

Полина Иванова, школьница: «Собрала сегодня все самое необходимое. Осталось купить школьную и спортивную форму. Мама обещала отвести в хороший магазин».

22 и 23 августа банк «Восточный» будет работать до последнего клиента, специалистами будут предложены кредиты и кредитные карты на условиях, которые подойдут именно вам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]