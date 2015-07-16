«Вести: Приморье. Интервью» с Евгением Мамонтовым: Как оценить успешность писателя
«Вести: Приморье. Интервью» с Евгением Мамонтовым, российским писателем-прозаиком, лауреатом литературных премий (г. Владивосток).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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