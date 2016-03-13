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Во Владивостоке пресекают деятельность несанкционированных автостоянок

Во Владивостоке пресекают деятельность несанкционированных автостоянок

Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Котельникова, Кузнецова, Лазурная и Адмирала Смирнова.

Составлено 10 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2018 года полицейскими было составлено 92 протокола об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 66.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район)                226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский  район)         227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский  район)      240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)            265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский  район)                232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский)                            238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский)                             249-09-27.           

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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