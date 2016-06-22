Мужчину, предположительно утонувшего в реке, ищут приморские спасатели
Приморские спасатели, полицейские и местные жители ищут предположительно утонувшего в реке мужчину. Гражданин 1962 года рождения пропал в 3—5 км по направлению на восток от села Лиственная Ольгинского района. Поиски, проводимые силами полиции и местными жителями, результата не дали.
Утром 21 августа для оказания помощи полиции убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. В 15.30 спасатели прибыли в поселок Лиственное и проводили поиски до 18.00. Специалисты осмотрели 4 км правого и левого берега реки Милоградовка.
Поиски результата не дали и продолжаются в среду, 22 августа.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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