Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:34
  0

Мужчину, предположительно утонувшего в реке, ищут приморские спасатели

Мужчину, предположительно утонувшего в реке, ищут приморские спасатели

Приморские спасатели, полицейские и местные жители ищут предположительно утонувшего в реке мужчину. Гражданин 1962 года рождения пропал в 3—5 км по направлению на восток от села Лиственная Ольгинского района. Поиски, проводимые силами полиции и местными жителями, результата не дали.

Утром 21 августа для оказания помощи полиции убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России. В 15.30 спасатели прибыли в поселок Лиственное и проводили поиски  до 18.00. Специалисты осмотрели 4 км правого и левого берега реки Милоградовка.

Поиски результата не дали и продолжаются в среду, 22 августа.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря