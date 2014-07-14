Максимальное количество осадков в ходе смещения тайфуна «Rumbia» выпало в Пограничном районе Приморья

По состоянию на 20.00 21.08.18 г. прогноз выпадения осадков на территории Приморского края оправдался. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Главное управление МЧС России по Приморскому краю, максимальное количество осадков выпало в Пограничном районе – 41 мм, Лазовском районе – 37 мм, Хасанском районе – 35 мм, Ханкайском районе – 31 мм, Октябрьском районе – 24 мм, Спасском районе – 22 мм.

Происшествий на социально значимых объектах Приморья в ходе смещения тайфуна «Rumbia» не произошло.

По данным Примпогода.ру, сегодня, 22 августа, погоду в Приморье определют фронтальные разделы. Местами небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +24...+29°C. Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +20°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27°C, в пригороде до +30°C.

В крае действует штормовое предупреждение. Как сообщает официальный сайт Примгидромета, днем 23 и 24 августа прогнозируется перемещение тайфуна «Soulik» вдоль российско-китайской границы. Ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50-150 мм за 12 часов и менее при сильном ветре (18-23 м/с), на побережье местами ураганном (до 33-35 м/с м/с). На реках края паводковая ситуация осложнится. Возможны подъемы уровня рек до отметок опасного гидрологического явления со значительными разливами и масштабными затоплениями территорий. Максимальный удар стихии придется на западные и южные районы края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]