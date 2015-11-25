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Строительство высокоскоростной магистрали между Владивостоком и Суйфэньхэ оценено в $7 млрд

Строительство высокоскоростной магистрали между Владивостоком и Суйфэньхэ оценено в $7 млрд

Фото: kartalinka.ru

Китайские инвесторы оценили строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Владивостоком и китайским городом Суйфэньхэ в $7 млрд. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Стоит магистраль $7 млрд, протяженность 180 км. Они в общем-то готовы ее строить, но есть несколько вопросов, которые надо решить с российской стороны для того, чтобы этот проект был реализован», - сказал Трутнев по итогам пленарного заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР в китайском городе Далянь.

Китайская компания на сегодняшний день разработала практически полностью технико-экономическое обоснование. «Они посмотрели все очень детально и в принципе пришли к выводу, что строительство ВСМ рентабельно», - отметил Трутнев.

Самый главный вопрос — это ширина колеи. Специалисты обсуждают строительство совмещенной колеи, и вариант использования поездов, которые имеют возможность раздвигать колесные пары. По его словам, Министерство транспорта РФ и РЖД занимают твердую позицию, что по территории России должна идти отечественная ширина колеи — 1520 мм.

ВСМ Владивосток—Суйфэньхэ станет частью скоростной магистрали между Владивостоком и китайским городом Муданьцзян. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано между администрацией Приморского края и китайской компанией «Чайна рейлвэй дунфан груп» (China Railway Dongfang Group). Проект предполагает строительство 12 новых железнодорожных станций и путей протяженностью 380 км, скорость движения поездов должна составить около 250 км/ч. Общая стоимость строительства ВСМ от Владивостока до Муданьцзяна оценивается в $12 млрд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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