Чтобы открыть магазин в жилом доме, потребуется согласие всех соседей
Минстрой намерен ввести новые правила организации торговых точек и "объектов соцкультбыта" в жилых домах. Без разрешения всех соседей открыть малый бизнес уже не получится. Кроме того, вводятся и другие ужесточающие нормы.⠀
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, свое согласие на перевод квартир в нежилые помещения должны дать все соседи: сверху и сбоку, то есть все те, чьи квартиры примыкают к переводимому объекту. Участвовать в принятии решения: быть или не быть парикмахерской, кафе, аптеке или магазину должно максимальное количество проживающих в подъезде — не менее двух третей от общего числа.⠀
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Изменения Минстроя ужесточают требования и к пакету документов для перевода помещения из жилого в нежилой фонд. Основной останется прежним — протокол общего собрания собственников, где присутствовали 2/3 от общего числа жильцов и где было принято соответствующее решение. Помимо этого, теперь нужно будет предоставить индивидуальные письменные согласия от соседей.⠀
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По правилам, торговую точку или объект услуг открыть можно только на первом этаже или в подвальном помещении. В помещение обязательно должен быть отдельный вход, через подъезд пускать клиентов запрещается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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