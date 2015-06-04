Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Приморье

За прошедшие сутки в Приморском крае на большей территории прошли дожди, наиболее интенсивные в южных и западных районах, здесь выпало 20–93 мм, что составило 30–80% от декадной нормы. Местами в западных районах больше декадной нормы. Минувшей ночью в большинстве районов края дожди прекратились, лишь местами на севере ещё сохранялись небольшие осадки. Ночные температуры оказались в пределах +14…+20 °C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня, 22 августа, погода порадует жителей и гостей Приморья: без осадков, температурный фон высокий, +24…+29 °C. Ближайшей ночью над Приморским краем атмосферное давление будет расти, обойдётся без осадков, в континентальных районах минимальная температура станет на 2–5 градусов ниже, чем прошедшей ночью.

Завтра днём погода начнёт меняться. Над южной половиной края будут смещаться активные фронтальные разделы, здесь местами вновь возобновятся дожди различной интенсивности, кое-где с грозами. Максимальная температура +24…+31 °C, на побережье +18…+23 °C.

Во Владивостоке сегодня и ближайшей ночью в краевом центре без осадков. Воздух прогреется до +24…+27 °C, в пригороде до +30 °C. Минимальная температура воздуха останется прежней. Завтра днём погода ухудшится. Усилится ветер. Начнётся дождь, его интенсивность к концу дня увеличится. Максимальная температура воздуха понизится на 3–5 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]