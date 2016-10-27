В Шкотово расширили дорогу на Находку
В Шкотово завершают асфальтирование участка дороги Артем–Находка–Порт Восточный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Приморского края, уже выполнены работы по расширению проезжего полотна в районе автостанции Шкотово за счет асфальтирования обочин. Это позволит объезжать поворачивающие на автостанцию междугородние автобусы, не создавая заторов.
Кроме того дорожники ведут ремонт дороги в Андреевку, завершили ремонт дороги в Светлогорье и Веденка–Соловьевка. Ранее был отремонтирован подъезд к бухтам Муравьиная и Лазурная, к аэропорту Владивостока на участке с 4 по 7 километры.
В этом году в Приморье планируется восстановить дорожные одежды в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге, общей протяженностью 105 километров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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