В Шкотово расширили дорогу на Находку

В Шкотово завершают асфальтирование участка дороги Артем–Находка–Порт Восточный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Приморского края, уже выполнены работы по расширению проезжего полотна в районе автостанции Шкотово за счет асфальтирования обочин. Это позволит объезжать поворачивающие на автостанцию междугородние автобусы, не создавая заторов.

Кроме того дорожники ведут ремонт дороги в Андреевку, завершили ремонт дороги в Светлогорье и Веденка–Соловьевка. Ранее был отремонтирован подъезд к бухтам Муравьиная и Лазурная, к аэропорту Владивостока на участке с 4 по 7 километры.

В этом году в Приморье планируется восстановить дорожные одежды в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге, общей протяженностью 105 километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]