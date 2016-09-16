Борис Кубай: Последствия тайфуна «Soulik» для Приморья могут быть более-менее мягкими

Синоптическая обстановка динамично меняется, но за кратковременными пульсациями можно уловить более-менее устойчивую тенденцию на усиление тихоокеанского антициклона, его распространение на северо-запад и возможное объединение с Охотоморским антициклоном. Это может создать солидную конструкцию для блокирования пути тайфуна «Сулик» на Приморский край. Об этом сообщает официальный сайт Примгидромета.

Как уточнил руководитель Примгидромета Борис Кубай, несколько западнее меридиана, проходящего через Желтое море, появляются предпосылки усиления и распространения тропосферной барической ложбины навстречу тайфуну «Сулик». И нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что одновременно с усилением барической ложбины может начаться проникновение холодных воздушных масс с севера на юг в направлении на Шанхай, а это опять же может способствовать выталкиванию тайфуна «Сулик» с Желтого моря строго на север.

Всё вместе говорит о том, что внешние силы предлагают тайфуну «Сулик» путь на север - северо-запад, примерно на город Хуньчунь. Если тайфун не начнет яростно сопротивляться, теряя при этом свои силы, и пойдет по предполагаемой ему траектории, то последствия для Приморского края могут быть более-менее мягкими.

В ночь с 23 на 24 августа тайфун «Сулик» окажется над Северной Кореей, при этом облачный шлейф с осадками может быть выброшен на Приморье почти на сутки вперед. Интенсивность дождей в нем в разной местности может быть разной: где-то умеренный дождь, где-то сильный (около 15 мм), а кое-где и очень сильный (от 50 мм). Этот шлейф будет разворачиваться над Приморьем, уходя на северо-запад. С его прохождением возможно шквалистое усиление ветра.

Кроме этого шлейфа к западным районам Приморья могут подходить облачные массивы с интенсивными дождями, связанные с близостью тайфуна «Сулик». На реках Хасанского района в бассейне реки Раздольная возможны дополнительные подъемы уровней на 2 – 2.5 м, с достижением опасных отметок.

На южном и восточном побережьях Приморья 24 августа возможно усиление восточного, северо-восточного ветра до ураганных значений (25 – 30 м/с), на востоке залива Петра Великого и на участке мыс Поворотный – Золотой высота волн может достигать 4 метров. Вдоль южного и юго-восточного побережья возможен подъем уровня моря (штормовой нагон) до критических значений.

Еще один, 20-й по счету, тайфун «Симарон» до сих пор шел в фарватере тайфуна «Сулик», прячась за его спиной. Но, споткнувшись о Японские острова, ему, скорее всего, придется отвернуть и направиться вдоль Японского моря к острову Хоккайдо, несколько задевая восточную часть Приморья. Перспектив для длительного существования у него не будет, но остатки облаков и осадков могут распространиться не только на Сахалин, но и на Хабаровский и Приморский край примерно 26 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]