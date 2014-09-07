«Вести: Приморье»: Откуда взялись приморские тазы?

Они третьи в мире по самой малой численности. Приморские тазы до сих пор точно не знают, как сложился их уникальный народ, а дети до сих пор спорят, откуда они взялись. Отсчет полноценной сельской жизни тазы ведут, как и край, — с 1938-го. Тогда в Ольгинском районе для них подобрали опустевшее от корейских переселений место. Так и стали охотники и рыболовы еще и огородниками. Какие они теперь, редкая горстка таежных людей. Как звучит их язык, чем угощают гостей — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]