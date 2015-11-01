"Территория Приморья": Историческая находка на полуострове Краббе
Историческую находку обнаружили жители посёлка Зарубино на полуострове Краббе. Они нашли камень с китайскими иероглифами. Оказалось, что это могильная плита. Правда корейской семьи. Находка уже прошла экспертизу краеведческого музея, а наши корреспонденты нашли ответы на многие вопросы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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