"Территория Приморья": Историческая находка на полуострове Краббе

Историческую находку обнаружили жители посёлка Зарубино на полуострове Краббе. Они нашли камень с китайскими иероглифами. Оказалось, что это могильная плита. Правда корейской семьи. Находка уже прошла экспертизу краеведческого музея, а наши корреспонденты нашли ответы на многие вопросы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]