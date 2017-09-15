Тайфуны испортят погоду в Приморье на выходных
В ближайшие выходные в Приморском крае погода ожидается не устойчивой.
Бывший тайфун «Сулик» будет заполняться над северо-восточными провинциями Китая. Облачные спирали периодически будут выходить из его системы и смещаться над западной половиной края, вызывая дожди различной интенсивности. Не исключены грозы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Восток края в субботу окажется в зоне влияния тайфуна «Симарон», который будет смещаться над северной частью акватории Японского моря. Здесь также пройдут дожди. На побережье усилится ветер.
В воскресенье тайфун «Симарон» выйдет к проливу Лаперуза и дожди прекратятся.
Температурный фон в эти два дня существенно меняться не будет: ночью +8…+22 °С, днём в континентальной части +24…+31 °С, на побережье +18…+23 °С.
Во Владивостоке погода в ближайшие выходные дни не порадует солнцем. В ночь на субботу начнется дождь, интенсивность которого днем увеличится. Усилится ветер.
В ночь на воскресенье небольшой дождь сохранится, днем без осадков. Ветер останется свежий. Ночные значения температур в пределах +18…+21 °С, дневные +21…+24 °С.
При планировании отдыха в континентальной части края необходимо учитывать вероятность дождей. Любителям морского отдыха, нужно учесть, что ветер ожидается сильный, и волнение моря будет значительным.
По состоянию на 22 августа температура воды в заливе Посьета +24 °С, в бухте Находка +20 °С, в Амурском заливе +22 °С. Предстоящие погодные условия не будут способствовать дальнейшему прогреву воды и повышению ее температуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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