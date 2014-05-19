Во Владивостоке вооруженный ножом таксист изнасиловал свою пассажирку
Во Владивостоке оперативники разыскивают преступника, совершившего разбойное нападение и изнасилование.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 23-летняя девушка после полуночи вызвала через популярное приложение такси, чтобы поехать в аэропорт, где ей необходимо было встретить группу туристов. По пути в аэропорт водитель сказал девушке, что проедет к пункту назначения по другой дороге мимо Артема, а затем завез ее в безлюдный лесной массив, где и напал на свою жертву. Таксист достал нож и, угрожая расправой, изнасиловал потерпевшую.
Насильник также забрал у нее 200 тысяч рублей и iPhone и, оставив девушку в лесу, уехал в неизвестном направлении.
Вскоре тревогу забила знакомая потерпевшей, которая сообщила в полицию, что в назначенное время экскурсовод не приехала в аэропорт и ее телефон недоступен.
Впоследствии пострадавшая обратилась за медицинской помощью, также сообщила стражам порядка приметы преступника и марку его машины. Оперативники приступили к поискам подозреваемого в изнасиловании и разбойном нападении.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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