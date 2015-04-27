Юрий Трутнев проверит готовность Владивостока ко встрече гостей Восточного экономического форума
Сегодня, 22 августа, в Приморье прибыл полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Главная цель визита - проинспектировать подготовку края к 4-му Восточному экономическому форуму.
Первым делом полпред посетил остров Русский. В эти минуты Юрий Трутнев осматривает улицу Дальнего Востока на набережной кампуса федерального университета. Здесь возводят павильоны регионов Дальнего Востока. Затем полпред проведёт совещание в университете. На повестке - готовность Владивостока ко встрече гостей форума.
Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья с 11 по 13 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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