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Юрий Трутнев проверит готовность Владивостока ко встрече гостей Восточного экономического форума

Сегодня, 22 августа, в Приморье прибыл полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Главная цель визита - проинспектировать подготовку края к 4-му Восточному экономическому форуму.

Первым делом полпред посетил остров Русский. В эти минуты Юрий Трутнев осматривает улицу Дальнего Востока на набережной кампуса федерального университета. Здесь возводят павильоны регионов Дальнего Востока. Затем полпред проведёт совещание в университете. На повестке - готовность Владивостока ко встрече гостей форума.

Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья с 11 по 13 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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