Не по своей воле они однажды поселились в Ольгинском районе. Село Михайловка до 1937-го года было корейским. Горькое переселение отобрало дома и земли у одного, но сохранило жизнь другого народа. Из единственного в мире места, где компактно живут тазы, наиболее вероятные потомки чжурчжэней — репортаж Ольги Катренко.

«Ядя, пиза, цвы, со — руки. А ноги — тяо» - их язык лингвистам напомнит северный китайский диалект. Но тазы - охотники и рыболовы, как одна этническая половинка — нанайцы или удэге, и прирожденные огородники, как маньчжуры. Тазы — еще и корневщики известные. Правда, женьшень в тайге добывать запрещено. И охота теперь — большая редкость.

Дмитрий Кынцын, житель с. Михайловка: «Нас ограничили, в рамки посадили, как индейцев. Вот у меня угодья, например, три километра, вот и охоться там ради Бога, что хочешь, то и бей, а там ничего нет».

Зато, рассказывает Дмитрий Кынцын, на богатую охоту приезжают владивостокцы и находкинцы. Один предприимчивый казах им на своей земле за большие деньги добычу предоставляет.

Что же до рыбалки — вся Михайловка сейчас в судебных исках. Не отчитались тазы за предоставленные квоты. В типовом формате, через интернет. Ничего, что такого блага цивилизации в глуши нет совсем? Претензия, кстати, от главы Ольгинского межрайонного отдела Росрыболовства Ивана Денискова.

Галина Юрганова, житель с. Михайловка: «Он нам инкриминирует нарушение рыбалки, но мы не нарушали».

Дмитрий Кынцын, житель с. Михайловка: «Вот за что, я же не нарушил правила рыболовства, я просто не отчитался»...

Галина Юрганова, житель с. Михайловка: «Я вообще не рыбачила на белорыбицу, не ловили мы, нам всё равно пришло».

В XXI век они с одними огородами пришли, правда, красивыми. И к национальной, на рыбе и мясе изюбря построенной кухне, добавился салат из капусты, сладкого перца и морковки. Правда, вот еще, Галя приготовила давнее лакомство тазов — картофельный салат.

Галина Юрганова, житель с. Михайловка: «Его все умеют делать, и дочери старшие у меня готовят, и подружек научили».

Тонко нарезанный картофель пятиминутка теперь с говядиной, обжаренной в соусе, с красным перцем — вот вам и тудысы. Еще древесные грибы, в них хозяйки михайловские вместо дичи колбасу добавляют. Утром сварят кукурузную помигали — ароматную кашу. А теперь, с друзьями из соседнего села Фурманова и съемочной группой — чарочку бодрящего напитка поднимают за здоровье и погоду. Чтобы не дошли до нас тайфуны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]