Бродячая корова попала в ДТП в Приморье
21 августа в 20.55 в полицию п. Кавалерово поступило сообщение о ДТП, которое произошло на участке дороги между п. Кавалерово и п. Рудный.
Прибывшие на место сотрудники ОГИБДД установили, что на 287 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань Кавалеровского района водитель автомашины Honda StepWGN 1977 года рождения, двигаясь со стороны с. Чугуевка в сторону г. Дальнегорск сбил корову. В результате животное откинуло на встречную автомашину Toyota Tacoma под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего он совершил съезд в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota Tacoma, госпитализация не понадобилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.
Как уточняют полицейские, корова погибла.
Фото - bdd_kavalerovo.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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