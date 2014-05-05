Бродячая корова попала в ДТП в Приморье

21 августа в 20.55 в полицию п. Кавалерово поступило сообщение о ДТП, которое произошло на участке дороги между п. Кавалерово и п. Рудный.

Прибывшие на место сотрудники ОГИБДД установили, что на 287 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань Кавалеровского района водитель автомашины Honda StepWGN 1977 года рождения, двигаясь со стороны с. Чугуевка в сторону г. Дальнегорск сбил корову. В результате животное откинуло на встречную автомашину Toyota Tacoma под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего он совершил съезд в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Tacoma, госпитализация не понадобилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.

Как уточняют полицейские, корова погибла.

Фото - bdd_kavalerovo.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]