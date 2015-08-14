Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Во Владивостоке праздник начали с флешмоба — около 60 человек пронесли триколор.

Мария Ежевская, корреспондент: «Самый большой в регионе. Владивосток вновь ставит рекорды: в День Государственного флага разворачивает огромный триколор. 150 квадратных метров ткани, более 10 кг веса. Чтобы пронести полотно по набережной краевой столицы понадобилось более полусотни знаменосцев.

Вслед за триколором тянулся цветной шлейф из дыма. В праздник цветами российского флага себя раскрасили и горожане.

Праздник у флага России появился в 1994 году. Хотя законный «отец» триколора - Петр I. В 1705 году он издал Указ, согласно которому на «торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.

И хотя праздник - День Государственного флага Российской Федерации — не является выходным днем, его широко отмечают по всей стране. Наш триколор составляли из машин, его рисовали истребители.

А благодаря владивостокцам триколол попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Живое» полотно в 2013 году создали 25 тысяч человек на Золотом мосту".

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]