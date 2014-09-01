Чума не пройдёт. Эксперты приморской ветлаборатории проверяют безопасность продуктов. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Продукты питания — важная и всегда актуальная тема. Но кто определяет качество того, что мы едим? Нашим корреспондентам устроили экскурсию в лабораторию, которая проверяет безопасность продуктов. Подробнее об их работе и том, как обезопасить свое здоровье - в следующем сюжете.
Сибирская язва, грипп птиц, бешенство и даже чума. Каждый день в этой лаборатории трудятся не покладая рук. Все для того, чтобы болезни не погубили животных и людей, а опасные продукты не попали на полки магазинов.
Евгений Фролов, заведующий отделом серологии и вирусологии ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»: «Вот это костюм современного чумного доктора».
Евгений Фролов занимается самыми опасными пробами. Его задача найти вредоносные инфекции и не допустить распространения вируса. Для этого проводят множество различных исследований. В штате 137 специалистов. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория оснащена по последнему слову техники.
Марина Смирнова, химик ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»: «Масспектрометр — прибор, который определяет минимальное количество антибиотиков в животной продукции».
Исследуют так же качество воды, почвы, семян и кормов для животных. Продукты на проверку приносят не только производители, но и государственные органы. Россельхознадзор регулярно проводит мониторинг качества.
Ирина Домбровская, заместитель директора ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»: «За период с начала 2017 года поступило более 46 тысяч продуктов. И по результатам исследования были выявлены порядка двух с половиной тысяч положительных случаев, когда продукция не соответствовала каким-либо ветеринарно-санитарным требованиям».
В основном, в лаборатории проверяют качество мяса, рыбы, морепродуктов и молочных изделий. Выявляют и фальсификат, чтобы защитить не только здоровье потребителя, но и его кошелек. Специалисты напоминают, что все пищевые продукты должны иметь специальные сертификаты. Не стесняйтесь просить документы у продавцов — так вы сможете обезопасить себя и своих близких.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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