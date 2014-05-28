«Вести: Приморье»: Уникальные находки приморских археологов
В то время, когда Древняя Русь еще дышала свободно, на современных землях Партизанского района, сопках Золотой или Шайгинской долины, нашествие монголов отражали чжурчжэни — тунгусо-манчжуры, конный народ. Их, окружного статуса, хорошо укрепленный город — и есть настоящая Мекка приморской археологии. Подробности об археологических находках узнаете в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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