«Вести: Приморье»: Уникальные находки приморских археологов

В то время, когда Древняя Русь еще дышала свободно, на современных землях Партизанского района, сопках Золотой или Шайгинской долины, нашествие монголов отражали чжурчжэни — тунгусо-манчжуры, конный народ. Их, окружного статуса, хорошо укрепленный город — и есть настоящая Мекка приморской археологии. Подробности об археологических находках узнаете в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]