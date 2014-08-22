Анонс на 23 августа
23 августа во Владивостоке в 14.30 в Центре развития предпринимательства (ул. Запорожская, 77) пройдет бесплатный мастер-класс «Волки с Уолл-стрит».
23-26 августа г. Партизанск. Велоспорт. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края, шоссе, многодневная гонка.
23 августа — День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
23 августа — Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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