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Систему водоснабжения реконструируют в приморском поселке Славянка

Систему водоснабжения реконструируют в приморском поселке Славянка

Фото: Администрация Приморского края

В рамках краевой программы «Чистая Вода» в поселке Славянка Хасанского района начат капитальный ремонт двух водонапорных баков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, из этих резервуаров емкостью 5 тысяч кубов каждый осуществляется водоснабжение поселка Славянка и микрорайона Нерпа. Насосная станция закачивает воду в баки, из которых уже она поступает в поселковый трубопровод. Необходимость ремонта резервуаров назрела давно – запорная арматура износилась, зачастую не держит воду. Есть скопление ила, отложений. Планируется заменить наружную обшивку баков, почистить их изнутри, провести дезинфекцию, установить задвижки.

При ремонте используются современные материалы. Из краевого и местного бюджетов на ремонт направлено более 8 миллионов рублей. Все работы планируется завершить к началу отопительного сезона.

Кроме этого, благодаря краевой субсидии, в Славянке отремонтируют более полукилометра теплотрасс – в ближайшее время подрядчик приступит к работам.

Благодаря краевой программе «Чистая Вода» в Приморье заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и очистные сооружения, отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки. При этом используются современные материалы – полипропиленовые трубы, срок эксплуатации которых до 100 лет.

В этом году на финансирование программы направлено 200 миллионов рублей. На эти средства выполнят проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства 19 муниципалитетов, где будет отремонтировано более 40 объектов, еще по восьми разработают проектно-сметную документацию.

Кроме этого, дано указание в кратчайшие сроки разработать программу по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения краевого предприятия «Примтеплоэнерго», оказывающего услуги водоснабжения в 20 муниципалитетах региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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