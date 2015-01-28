Специалисты нового онкодиспансера в Приморье проходят обучение
Инженеры сразу трех компаний, поставивших оборудование в новый онкологический диспансер, учат специалистов работать на новой технике. Обучение началось неделю назад и завершится в последние дни августа. Открытие нового медицинского учреждения состоится 1 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В распоряжении врачей краевого онкологического диспансера – один из самых современных в мире аппаратов для лечения рака – линейный ускоритель. Таких в центре два. Уникальные аппараты позволят проводить контактную лучевую терапию.
Также специалисты обучаются работе на однофотонном эмиссионном компьютерном томограф (ОФЭКТ), аппаратах компьютерной томографии для проведения исследований и аппарате магниторезонансной терапии, предназначенных для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний.
Всего же для приморского онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей.
Уже в сентябре новый онкологический диспансер примет первых пациентов. Здесь начнут работать два современных отделения – радиотерапевическое и радионуклидной диагностики. В распоряжении врачей и пациентов будет и современная централизованная лаборатория, где расположатся специалисты по клинической диагностике, гистологии, цитологии и иммунологии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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