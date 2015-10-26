Прокуратура: Обрушение кровли в одном из домов Владивостока произошло в период капремонта
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения участка кровли в одной из квартир четырехэтажного дома по ул. Борисенко, 27 во Владивостоке.
На место происшествия выехали представители прокуратуры Первомайского района г. Владивостока. Уже известно, что обрушение части кровли произошло в период проведения ремонтных работ подрядной организацией в рамках контрактов, заключенных по программе капитального ремонта. В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение прав граждан, проживавших на момент ЧП в указанном жилом помещении.
В настоящее время уполномоченными лицами органа местного самоуправления принимаются меры по расселению семьи, чье жилое помещение пострадало, им предложены квартиры из маневренного фонда. По информации оперативных служб, пострадавших и раненых в результате произошедшего нет.
Результаты надзорных мероприятий поставлены на контроль прокуратуры края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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