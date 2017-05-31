Две судоходные компании из Владивостока попали в санкционный список США

Минфин США во вторник, 21 августа, обновил санкционный список в отношении российских компаний и граждан из-за КНДР и киберугроз. Под ограничения попали в том числе две владивостокские судоходные компании – Gudzon Shipping и Primorye Maritime Logistics.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в список санкций, связанных с КНДР, США добавили владивостокские Gudzon Shipping («Судоходная компания Гудзон») и Primorye Maritime Logistics («Приморская морская логистическая компания»), а также шесть судов под российским флагом – «Бэлла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», которые являются собственностью Gudzon Shipping.

Как пояснил Минфин, эти суда участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов, которые якобы в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда. Предполагается, суда перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН, а суда КНДР, на которые закачивались нефтепродукты, также входят в список ооновских ограничительных мер.

Ранее в санкционный список за сотрудничество с КНДР были включены портовая компания «Профинет», зарегистрированная в Приморье, и ее гендиректор Василий Колчанов.

В списке «киберсанкций» появились две новые фамилии – Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения. Как поясняется, они связаны с компанией «Дайвтехносервис», которая уже находится под санкциями. Также в список по этому основанию внесли петербургскую Vela-Marine («Вела-Марин») и зарегистрированную в Словакии Lacno S.R.O.

Соединенные Штаты ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. Часть этих мер накладывается по распоряжению президента, и он вправе их снять. Однако остальные были применены на основании принятого конгрессом закона «О противодействии противникам Америки через санкции», и их отменить без согласия законодательного органа нельзя. К ним относятся санкции против граждан и компаний, которые якобы «причастны к кибератакам против США».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]