Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение (онлайн видеопрогноз)

По сведениям Примгидромета днём, 23 августа, во Владивостоке ожидается временами дождь, а в ночь на 24 августа и утром 24 августа — сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться ветром до 28 м/с. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Тайфун «SOULIK» снизил скорость перемещения и днем 23 августа выйдет к юго-западному побережью Кореи. Далее тайфун будет смещаться через Корейский полуостров на север к Китаю, задев Приморский край своей восточной периферией.(см. интерактивную карту погоды)

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе г. Владивостока, всем службам жизнеобеспечения дано распоряжение быть готовыми к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Также необходимо провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают работы по прочистке системы ливневой канализации для предотвращения подтопления городских улиц в период ливневых осадков. В пиковые часы, мобильные бригады рабочих СГТ проводят мониторинг улиц города и оперативно принимают меры в случае образования подтоплений. Чтобы вода уходила с проезжей части быстрее, дорожные службы оперативно прочищают решётки ливнеприемников, а в крайних случаях поднимают их, обеспечивая сход воды. Для очистки ливневых приямков, забитых илом, камнями и другим мусором, применяют спецоборудование - канало-промывочные машины.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

Не исключено, что при выпадении значительного количества осадков будет производиться сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, возможно подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]