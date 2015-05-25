Вместо потолка — голубое небо. Утро среды чуть не закончилось трагедией для семьи, которая проживает в одном из домов на улице Борисенко. Там часть крыши рухнула в квартиру, и лишь по счастливому совпадению люди в этот момент в комнате не находились.

Ольга Суслова, жительница квартиры №16: «Я просто во время успела встать с дивана, сначала камушки посыпались. Потом все рухнуло».

Ольга Суслова действительно лишь чудом не оказалась заживо погребенной под собственной крышей. Не война и не землетрясение, а обычные кровельные работы чуть было не привели к трагедии. Потолок начал провисать еще на выходных. Жильцы этой комнаты в коммуналке позвонили подрядчику, выполнявшему работы, и сообщили о проблеме. Тот пообещал решить вопрос, но не успел. Ольга с мужем в прямом и переносном смысле остались без крыши над головой.

Юрий Бородовский, собственник квартиры №16: «Нам некуда идти, это единственное жилье, я с ночи пришел, не спал еще, где мне спать теперь?»

С возмещением ущерба могут возникнуть сложности. Дом жильцы взяли в непосредственное управление. Кровельные работы проводила компания-подрядчик вовсе по заказу сторонней организации».

Наталья Чернега, генеральный директор УК «Стандарт»: «Подрядчики начали по заказу фонда капремонта проводить работы, никто нас не уведомлял о каких-то проблемах».

В свою очередь жильцы уверяют, что о проблемах сообщали, а перед началом кровельных работ не была проведена никакая экспертиза. Жильцы соседних квартир теперь тоже боятся обрушения.

- Самое страшное, что если рухнет крыша, то рухнет и стена, там все размыло, нет цемента.

Дом, где рухнула крыша, 1951 года постройки, в этом районе таких около пяти. И все они в аварийном состоянии, поэтому специалисты не исключают — обрушения на Борисенко могут повториться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]