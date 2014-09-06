Глава Генштаба во Владивостоке в рамках внезапной проверки войск ВВО ознакомился с подготовкой к маневрам "Восток-2018"
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по прибытии во Владивосток заслушал доклад командующего Тихоокеанского флота (ТОФ) адмирала Сергея Авакянца о действиях сил в море и на полигонах в рамках внезапной проверки войск Восточного военного округа (ВВО).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", начальнику Генерального штаба ВС РФ были показаны эпизоды этапа специального учения с органами материально-технического обеспечения, которые проводятся в ходе подготовки к маневрам "Восток-2018.
По информации Минобороны, В.Герасимову также были продемонстрированы действия подразделений военной полиции по пресечению диверсионно-террористического акта против объектов портовой инфраструктуры.
Кроме того, в акватории Амурского залива отрабатывались действия ТОФ при проведении планового размагничивания кораблей и судов, тушение пожара на танкере, погрузка ракетного оружия на боевые корабли.
Начальник Генштаба также осмотрел корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 20-25 августа пройдет внезапная проверка боеготовности в соединениях и частях Центрального, Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации. По его словам, проверка проводится в преддверие масштабных маневров "Восток-2018" по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Учение "Восток-2018" пройдет в сентябре на территории Центрального и Восточного военных округов с привлечением Северного флота. "Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", - сказал С.Шойгу.
"В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Кроме этого будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии", - сообщил глава Минобороны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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