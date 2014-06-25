Жители Рейнеке выступили против строительства на острове базы отдыха (фото)
Арендатор земли на Рейнеке строит базу отдыха в живописной бухте Штукино. Местные жители опасаются, что из-за действий предпринимателя будет нарушено экологическое состояние острова. Разрешение на строительство одного коттеджа у бизнесмена есть, а насколько законна стройка еще двух домов, предстоит разобраться специалистам.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, участок от холма до береговой черты бухты Песчаной был одной из самых живописных и удобных бухт для купания. Несмотря на то, что на берегу галька, дно здесь песчаное. Больше на Рейнеке такого нет нигде.
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Как рассказывают местные жители, строительство в бухте Штукино началось и активно велось в мае 2016 года. В течение нескольких дней рабочие вырубили более 150 деревьев на участке леса и начали возводить деревянный дом. Через месяц работы прекратились и возобновились уже в этом году.
«Я была в Штукино дней пять назад, видела четырех рабочих, − говорит местная жительница Наталья. − В прошлом году здесь один дом стоял, сейчас еще два достраивают». По словам островитянки, из-за вырубки леса под строительную площадку глиняный грунт перестал держаться − его регулярно смывает море, а после дождей вода стала грязнее, чем на Шаморе.
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Наталья, как и другие жители острова и отдыхающие, сразу после начала строительства стала писать коллективные письма в УМВД, Роспотребнадзор и местным властям. Контролирующие ведомства нарушения фиксировали, но стройка продолжалась. ⠀
Как отмечает местный житель Владимир, раньше дорога от поселка к бухте была протоптана исключительно пешеходами, а проехать там мог только маленький трактор. Строители расширили дорогу бульдозерами, но укреплять ее не стали, и в дожди проезд регулярно размывает. Островитяне опасаются, что с появлением базы здесь может появится и шлагбаум.
«Беседовать там не с кем, одни наемные рабочие, которые как всегда ничего не знают. Помимо того, что предприниматели уже и так дел наворотили, тут могут и другие проблемы в итоге проявиться, − говорит Александр. − Во-первых, в тех местах напряженка с пресной водой. Бурили там, скважину так и не нашли. Второе − электричество. Наверняка же захотят присоединиться, собственный электрогенератор дорого проводить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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