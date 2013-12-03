Пьяный мужчина с наркотиками задержан в аэропорту Владивостока

При прохождении предполетного досмотра сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока задержали 46-летнего жителя г. Находка Приморского края.

Мужчина находился в состоянии опьянения, чем привлек внимание стражей правопорядка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Для составления протокола об административном правонарушении мужчина был доставлен в дежурную часть полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли полиэтиленовый свёрток, в котором находился гашиш весом более 30 грамм. Теперь против приморца возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]