Приморские компании, попавшие под санкции США, рассчитывают на госпомощь
Ранее минфин США расширил санкционные списки по КНДР, в которые вошли базирующиеся в России "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, руководство судоходной компании "Гудзон" и компании Primorye Maritime Logistics (является дочерней для "Гудзона"), внесенных в санкционный список минфина США, рассчитывает на помощь государства, если санкции окажут влияние на их работу.
Ранее минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошли базирующиеся в РФ "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics. В списке также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".
"Мы пока не очень хорошо понимаем, скажутся ли эти санкции на деятельности компаний, как это вообще может на нас повлиять. Сейчас изучаем это вопрос. К тому же, всю информацию о нашем попадании в список сейчас мы узнаем из СМИ, никаких уведомлений нам не поступало. Но если последствия действительно будут, то мы рассчитываем на помощь государства, может быть, на работу с госкомпаниями", - сказал генеральный директор "Гудзона" Геннадий Кононенко.
Он добавил, что из названных американцами шести судов только одно является нефтеналивным танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Танкер был передан в 2017 году Приморской морской логистической компании, а в КНДР в последний раз заходил в 2016 году. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых не имеет документов для выхода за рубеж.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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