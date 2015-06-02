Как отличаются зарплатные ожидания мужчин и женщин в Приморье?

На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной сфере по-прежнему актуальна – в частности, сохраняется ощутимый разрыв между средней зарплатой женщин и мужчин. Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Приморского края и выяснили, сколько хотят зарабатывать приморцы.

Оказалось, что, как правило, жительницы Приморского края, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату около 40 000 тысяч рублей. Мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше[1]. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе за данный период составляет 43 000 рублей[2].

В целом на рынке труда Приморского края женщин меньше, чем мужчин, всего на 2%. Но в отдельных профобластях есть очевидный гендерный перекос: так, по данным индекса HeadHunter, в области «Инсталляция и сервис» прекрасному полу принадлежит лишь 2% резюме, в профобласти «Автомобильный бизнес» - 6%, в «Добыча сырья» - 7% в областях «Безопасность» и «Рабочий персонал» - по 8% и в «ИТ, интернет, телеком» - 16%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (86%), «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» по 79%, а также «Домашний персонал» (76%).

Мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины.

Топ -10 популярных профобластей:

(по Приморскому краю с начала 2018г. с наиболее высоким спросом на специалистов, зарплатные ожидания в них среди мужчин и женщин, а также предлагаемая заработная плата работодателем)

Профобласть Мужчины % Женщины % Средняя предлагаемая зарплата Продажи 50 000 52% 35 000 48% 42 500 Производство 60 000 78% 40 000 22% 50 000 Банки 50 000 33% 40 000 67% 38 250 Транспорт, логистика 50 000 73% 45 000 27% 45 000 IT, телеком 60 000 84% 40 000 16% 50 000 Бухгалтерия 60 000 14% 45 000 86% 40 000 Строительство, недвижимость 65 000 77% 55 000 23% 58 400 Начало карьеры 30 000 48% 25 000 52% 32 500 Административный персонал 40 000 26% 35 000 74% 32 500 Рабочий персонал 40 000 92% 27 500 8% 40 000

Как отмечают эксперты HeadHunter, современное законодательство запрещает работодателям указывать в вакансиях предпочтительный пол кандидатов – таким образом, выделить предложения о работе отдельно для женщин и для мужчин нельзя.

«Однако при отборе соискателей, при просмотре резюме работодатель, конечно, может учитывать этот фактор, ведь есть профессии, которые в нашем обществе традиционно считаются либо женскими, либо мужскими, – отмечает Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – Например, продавец-консультант в магазине косметики: исполнять эти обязанности при наличии необходимых навыков может человек любого пола, но мужчина на такой должности вызовет удивление, а то и недоверие у покупателей. Точно также непривычно видеть женщину-грузчика или женщину-автослесаря, хотя такие примеры есть».

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[1] По данным анализа 40 171 резюме, размещенных на hh.ru жителями Приморского края с начала 2018 года.

[2] По данным анализа 20 803 вакансий, размещенных на hh.ru в Приморском крае с начала 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]