Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:07
  0

Как отличаются зарплатные ожидания мужчин и женщин в Приморье?

Как отличаются зарплатные ожидания мужчин и женщин в Приморье?

Фото: baltic-course.com

На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной сфере по-прежнему актуальна – в частности, сохраняется ощутимый разрыв между средней зарплатой женщин и мужчин. Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Приморского края и выяснили, сколько хотят зарабатывать приморцы.

Оказалось, что, как правило, жительницы Приморского края, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату около 40 000 тысяч рублей. Мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше[1]. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе за данный период составляет 43 000 рублей[2].

В целом на рынке труда Приморского края женщин меньше, чем мужчин, всего на 2%. Но в отдельных профобластях есть очевидный гендерный перекос: так, по данным индекса HeadHunter, в области «Инсталляция и сервис» прекрасному полу принадлежит лишь 2% резюме, в профобласти «Автомобильный бизнес» - 6%, в «Добыча сырья» - 7% в областях «Безопасность» и «Рабочий персонал» - по 8% и в «ИТ, интернет, телеком» - 16%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (86%), «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» по 79%, а также «Домашний персонал» (76%).

Мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины.

Топ -10 популярных профобластей:

(по Приморскому краю с начала 2018г. с наиболее высоким спросом на специалистов, зарплатные ожидания в них среди мужчин и женщин, а также предлагаемая заработная плата работодателем)

 

Профобласть

 

Мужчины

 

%

 

Женщины

 

%

Средняя

предлагаемая зарплата

Продажи

50 000

52%

35 000

48%

42 500

Производство

60 000

78%

40 000

22%

50 000

Банки

50 000

33%

40 000

67%

38 250

Транспорт, логистика

50 000

73%

45 000

27%

45 000

IT, телеком

60 000

84%

40 000

16%

50 000

Бухгалтерия

60 000

14%

45 000

86%

40 000

Строительство, недвижимость

65 000

77%

55 000

23%

58 400

Начало карьеры

30 000

48%

25 000

52%

32 500

Административный персонал

40 000

26%

35 000

74%

32 500

Рабочий персонал

40 000

92%

27 500

8%

40 000

 

Как отмечают эксперты HeadHunter, современное законодательство запрещает работодателям указывать в вакансиях предпочтительный пол кандидатов – таким образом, выделить предложения о работе отдельно для женщин и для мужчин нельзя.

«Однако при отборе соискателей, при просмотре резюме работодатель, конечно, может учитывать этот фактор, ведь есть профессии, которые в нашем обществе традиционно считаются либо женскими, либо мужскими, – отмечает Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – Например, продавец-консультант в магазине косметики: исполнять эти обязанности при наличии необходимых навыков может человек любого пола, но мужчина на такой должности вызовет удивление, а то и недоверие у покупателей. Точно также непривычно видеть женщину-грузчика или женщину-автослесаря, хотя такие примеры есть».

-------------------

[1] По данным анализа 40 171  резюме, размещенных на hh.ru жителями Приморского края с начала 2018 года.
[2] По данным анализа 20 803 вакансий, размещенных на hh.ru в Приморском крае с начала 2018 года.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря