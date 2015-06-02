Как отличаются зарплатные ожидания мужчин и женщин в Приморье?
На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной сфере по-прежнему актуальна – в частности, сохраняется ощутимый разрыв между средней зарплатой женщин и мужчин. Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Приморского края и выяснили, сколько хотят зарабатывать приморцы.
Оказалось, что, как правило, жительницы Приморского края, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату около 40 000 тысяч рублей. Мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше[1]. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе за данный период составляет 43 000 рублей[2].
В целом на рынке труда Приморского края женщин меньше, чем мужчин, всего на 2%. Но в отдельных профобластях есть очевидный гендерный перекос: так, по данным индекса HeadHunter, в области «Инсталляция и сервис» прекрасному полу принадлежит лишь 2% резюме, в профобласти «Автомобильный бизнес» - 6%, в «Добыча сырья» - 7% в областях «Безопасность» и «Рабочий персонал» - по 8% и в «ИТ, интернет, телеком» - 16%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (86%), «Управление персоналом, тренинги» и «Страхование» по 79%, а также «Домашний персонал» (76%).
Мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины.
Топ -10 популярных профобластей:
(по Приморскому краю с начала 2018г. с наиболее высоким спросом на специалистов, зарплатные ожидания в них среди мужчин и женщин, а также предлагаемая заработная плата работодателем)
|
Профобласть
|
Мужчины
|
%
|
Женщины
|
%
|
Средняя
предлагаемая зарплата
|
Продажи
|
50 000
|
52%
|
35 000
|
48%
|
42 500
|
Производство
|
60 000
|
78%
|
40 000
|
22%
|
50 000
|
Банки
|
50 000
|
33%
|
40 000
|
67%
|
38 250
|
Транспорт, логистика
|
50 000
|
73%
|
45 000
|
27%
|
45 000
|
IT, телеком
|
60 000
|
84%
|
40 000
|
16%
|
50 000
|
Бухгалтерия
|
60 000
|
14%
|
45 000
|
86%
|
40 000
|
Строительство, недвижимость
|
65 000
|
77%
|
55 000
|
23%
|
58 400
|
Начало карьеры
|
30 000
|
48%
|
25 000
|
52%
|
32 500
|
Административный персонал
|
40 000
|
26%
|
35 000
|
74%
|
32 500
|
Рабочий персонал
|
40 000
|
92%
|
27 500
|
8%
|
40 000
Как отмечают эксперты HeadHunter, современное законодательство запрещает работодателям указывать в вакансиях предпочтительный пол кандидатов – таким образом, выделить предложения о работе отдельно для женщин и для мужчин нельзя.
«Однако при отборе соискателей, при просмотре резюме работодатель, конечно, может учитывать этот фактор, ведь есть профессии, которые в нашем обществе традиционно считаются либо женскими, либо мужскими, – отмечает Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток. – Например, продавец-консультант в магазине косметики: исполнять эти обязанности при наличии необходимых навыков может человек любого пола, но мужчина на такой должности вызовет удивление, а то и недоверие у покупателей. Точно также непривычно видеть женщину-грузчика или женщину-автослесаря, хотя такие примеры есть».
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[1] По данным анализа 40 171 резюме, размещенных на hh.ru жителями Приморского края с начала 2018 года.
[2] По данным анализа 20 803 вакансий, размещенных на hh.ru в Приморском крае с начала 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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