Проезд в село Фурманово откроют в течение ближайших суток
Сотрудники «Примавтодора» восстанавливают автомобильное сообщение с селом Фурманово Ольгинского района, нарушенное в результате прошедших дождей. К вечеру на месте размыва дороги специалисты установят временный мост.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, сейчас на данном участке работают пять единиц техники. Пока проезд возможен только для проходимых автомобилей. К вечеру дорожники закончат возведение временного моста на месте размыва дороги рекой Аввакумовка. Сейчас здесь устанавливают три опоры, затем на них уложат железобетонные плиты и откроют проезд для всех видов транспорта.
Также восстановлено движение в село Кроуновка, где произошел спад воды. По-прежнему нет проезда в село Духовское Пограничного района. Кроме того, перелив воды сохраняется на 80-м километре дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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