Приморские угольщики готовятся к профессиональному празднику. В этом году праздник пройдет в 71-ый раз. В крае День шахтера совпал с 75-летием ООО «Приморскуголь» и юбилеем поселка угольщиков Новошахтинский. К торжеству готовятся и трудовые коллективы, и жители Михайловского района.

В свой 75-летний юбилей «Приморскуголь» остается одним из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока. Основным акционером компании с 2003 года является «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» – один из крупнейших добытчиков твердого топлива в мире. Основные виды деятельности: добыча угля открытым способом, дробление, сортировка, отгрузка потребителям в ж/д вагонах. На основном предприятии «Приморскугля» – разрезоуправлении «Новошахтинское» трудятся более тысячи человек. Все они — мастера своего дела.

Евгений Синица, водитель разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»: «На днях начальник порадовал, сказал за хороший добросовестный труд новую машину дадут. Я очень рад, что мои труды оценили».

В разрезоуправлении «Новошахтинское» современная мощная техника. А управляют железными гигантами опытные профессионалы. Вадим Бородулин — машинист экскаватора, заслуженный шахтер России, неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства, гордится своим коллективом и вместе они уверено смотрят в будущее.

Вадим Бородулин, машинист экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»: «Коллектив у нас хороший. Мы очень много лет работаем вместе, сплоченный, друг друга знаем. Все время повышаем свою квалификацию».

Профессиональный день – это и праздник, и подведение итогов. А приморским угледобытчикам действительно есть чем гордиться. В прошлом году на Новошахтинском разрезе установили рекорд. Здесь добыли 500 тысяч тонн угля за месяц. На этом «Приморскуголь» останавливаться не собирается.

Андрей Дьяконов, главный инженер разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь»: «Имеем возможность грузить в сутки до 250 вагонов комплексом «Восток 2». В месяц — до 500 000. При том, что план на 4-ый квартал — 1200 000. То есть предприятие готово давать больше для обеспечения энергетических потребностей угля Приморского края».

Судьба каждого жителя поселка Новошахтинский так или иначе связана с добычей бурого золота. Наряду с развитием производства компанией уделяется большое внимание социальным вопросам жизни.

Нина Драчук, жительница п. Новошахтинский: «Поставили памятник, облагораживают площадку, раньше даже погулять негде было, а сейчас посмотрите — все детишки там».

Грамотная политика, высокий профессионализм, стремление сотрудников к эффективному труду, личная мотивация каждого к построению благополучной карьеры — вот главные составляющие компании «Приморскуголь», позволяющие обеспечивать энергетическую безопасность региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]