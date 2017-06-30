"Образование Приморья. Точки роста": В Приморье проходит съезд особенных педагогов
Во Владивостоке проходит краевой съезд особенных педагогов. Уникальные специалисты - тьюторы - обсуждают формы и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями. Об этом - в рубрике "Образование Приморья. Точки роста".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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