Федор Кирсанов: "Мы строим компанию-лидера по добыче и переработке белой рыбы"
"Вести: Приморье. Интервью" с Фёдором Кирсановым, генеральным директором Русской рыбопромышленной компании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.10.2017 «Вести: Приморье. Интервью» с Михаилом Дёминым, генеральным директором компании «НТВ-ПЛЮС»
-
24.05.2016 Интервью с Андреем Базилевским, генеральным директором ВДЦ «Океан»
-
06.05.2016 Интервью с директором по продажам группы компании "Эталон" Ириной Онищенко
-
08.09.2015 Интервью с Романом Пановым, генеральным директором «Росгеологии»
-
27.05.2015 Топ-менеджер "Русской рыбопромышленной компании" может стать замглавы Росрыболовства по ДФО
-
27.05.2015 Интервью с Натальей Юлдашевой, генеральным директором ООО «Актуаль эксперт»
Добавить комментарий