«Ростелеком» во Владивостоке открыл салон связи в торговом центре «Седанка-сити»

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения в Приморском крае. Во Владивостоке новый офис находится по адресу: Полетаева, 6, торговый центр «Седанка-сити».

В офисе можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» – воспользоваться паузой и записью прямого эфира, заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и многое другое.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

Клиентам салона связи доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Также в офисе «Ростелекома» клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.

«Наша задача – сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте. Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое», – комментирует Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

Офис работает с воскресения по четверг с 10:00 до 21:00, в пятница и субботу с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]