Можно ли в небольшой квартире воспитывать собак охотничьих пород
Крупные, шумные и совершенно ручные. Шотландские сеттеры Вест и Макс — яркие представители породы, которая берет корни от старинных английски псов. Но никакой чопорности и аристократичности в этих жителях Владивостока нет и не было. Молодой активный Макс любит есть женскую помаду, а звезда выставок Вест молча заставляет гостей чесать себя за ухом.
Елена Баранова, хозяйка Веста и Макса: "Такслучилось, что муж увлекся охотой и предложил взял сеттера. А как правило, либо Бим Черное Ухо — английский сеттер — либо ирландский красный сеттер. Как-то другого даже (ПЕРЕБИВКА) не знали и не видели. А потом случайно встретила эту породу, влюбилась — получилась любовь с первого взгляда".
Шотландский сеттер — или по-другому «гордон» - действительно охотничья порода. Эта легавая собака живет для того, чтобы своей фирменной стойкой показать охотнику, где спрятался фазан. При этом гордоны хорошо чувствуют себя и в городских квартирах. Если, конечно, хозяин не забывает о физических упражнениях.
Елена Баранова: "Каждый день я с ними хожу на сопку — бегаю. Они бегают — по большей части. Каждый день туда и обратно. Иной раз могу с ними в город сходить. На ярмарку хожу, на стадионы хожу".
Степенный Вест в этом доме на особых правах, так как не только охотится, но и участвует в собачьих выставках. По регламенту соревнований стричь такую роскошную шерсть нельзя — приходится за ней тщательно ухаживать. И дома, и на выезде. Достаточно сказать: перед тем, как Вест завоевал звание лучшего представителя породы на мировом чемпионате в Москве, его внешний вид готовили 9 часов. Большие победы не даются легко...
Шотландские сеттеры — эта активные охотничьи собаки, которые отлично ладят с людьми и не воротят нос от городской жизни. Но если вы решите завести такого щенка, то помните: для дрессировки пса и вычесывания шерсти понадобится изрядное терпение. А для прогулок с четвероногим другом необходимо будет найти время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.02.2018 28 февраля на «Радио России. Приморье»: концерт Макса ИвАнова
-
02.10.2017 Редкие породы собак представили на международной выставке во Владивостоке
-
18.10.2016 Анонс на 19 октября
-
24.07.2016 Довольные коровы дают более питательное молоко
-
21.05.2016 Анонс на 22 мая
-
08.01.2016 Жительница Лесозаводска разводит редкую для России породу собак
Добавить комментарий