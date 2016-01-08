Можно ли в небольшой квартире воспитывать собак охотничьих пород

Крупные, шумные и совершенно ручные. Шотландские сеттеры Вест и Макс — яркие представители породы, которая берет корни от старинных английски псов. Но никакой чопорности и аристократичности в этих жителях Владивостока нет и не было. Молодой активный Макс любит есть женскую помаду, а звезда выставок Вест молча заставляет гостей чесать себя за ухом.

Елена Баранова, хозяйка Веста и Макса: "Такслучилось, что муж увлекся охотой и предложил взял сеттера. А как правило, либо Бим Черное Ухо — английский сеттер — либо ирландский красный сеттер. Как-то другого даже (ПЕРЕБИВКА) не знали и не видели. А потом случайно встретила эту породу, влюбилась — получилась любовь с первого взгляда".

Шотландский сеттер — или по-другому «гордон» - действительно охотничья порода. Эта легавая собака живет для того, чтобы своей фирменной стойкой показать охотнику, где спрятался фазан. При этом гордоны хорошо чувствуют себя и в городских квартирах. Если, конечно, хозяин не забывает о физических упражнениях.

Елена Баранова: "Каждый день я с ними хожу на сопку — бегаю. Они бегают — по большей части. Каждый день туда и обратно. Иной раз могу с ними в город сходить. На ярмарку хожу, на стадионы хожу".

Степенный Вест в этом доме на особых правах, так как не только охотится, но и участвует в собачьих выставках. По регламенту соревнований стричь такую роскошную шерсть нельзя — приходится за ней тщательно ухаживать. И дома, и на выезде. Достаточно сказать: перед тем, как Вест завоевал звание лучшего представителя породы на мировом чемпионате в Москве, его внешний вид готовили 9 часов. Большие победы не даются легко...

Шотландские сеттеры — эта активные охотничьи собаки, которые отлично ладят с людьми и не воротят нос от городской жизни. Но если вы решите завести такого щенка, то помните: для дрессировки пса и вычесывания шерсти понадобится изрядное терпение. А для прогулок с четвероногим другом необходимо будет найти время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]