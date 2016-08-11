Почти тысячу тонн иваси добыли рыбаки Приморья

Рыбодобывающие компании Приморья увеличат количество судов на промысле сардины иваси. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На сегодняшний день добыто почти тысяча тонн сардины иваси. Ожидается, что в сентябре на путине уже будет работать около 20 судов.

Напомним, промышленный промысел иваси был возобновлен приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва. За летнюю путину было добыто около 5 тысяч тонн этой сардины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]