Почти тысячу тонн иваси добыли рыбаки Приморья
Рыбодобывающие компании Приморья увеличат количество судов на промысле сардины иваси. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
На сегодняшний день добыто почти тысяча тонн сардины иваси. Ожидается, что в сентябре на путине уже будет работать около 20 судов.
Напомним, промышленный промысел иваси был возобновлен приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва. За летнюю путину было добыто около 5 тысяч тонн этой сардины.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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