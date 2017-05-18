"Мнение": Борис Кубай: Нынешний сезон может замахнуться на рекорд по количеству тайфунов
Рубрика "Мнение" начальника Примгидромета Бориса Кубая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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