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Юрий Трутнев проверяет готовность Владивостока к Восточному экономическому форуму

Юрий Трутнев проверяет готовность Владивостока к Восточному экономическому форуму. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке прибыл в Приморье накануне. Он уже успел осмотреть кампус на острове Русский, где с 11 по 13 сентября пройдет форум. В четверг вице-премьер работает в доме переговоров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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