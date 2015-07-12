Юрий Трутнев проверяет готовность Владивостока к Восточному экономическому форуму
Юрий Трутнев проверяет готовность Владивостока к Восточному экономическому форуму. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке прибыл в Приморье накануне. Он уже успел осмотреть кампус на острове Русский, где с 11 по 13 сентября пройдет форум. В четверг вице-премьер работает в доме переговоров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.08.2018 Юрий Трутнев проверит готовность Владивостока к проведению Восточного экономического форума
-
17.08.2017 Во Владивостоке обсудили степень готовности города к проведению ВЭФ
-
13.07.2017 «Вести: Приморье»: Владивосток готовится к III Восточному экономическому форуму
-
29.07.2016 Трутнев назвал сбой в строительстве гостиниц к ВЭФ главным недочетом в подготовке к форуму
-
10.08.2015 Владивосток готовится к Восточному экономическому форуму
-
12.07.2015 В Восточном экономическом форуме примут участие около 10 крупных госкомпаний - Трутнев
Добавить комментарий