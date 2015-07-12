Юрий Трутнев проверяет готовность Владивостока к Восточному экономическому форуму. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке прибыл в Приморье накануне. Он уже успел осмотреть кампус на острове Русский, где с 11 по 13 сентября пройдет форум. В четверг вице-премьер работает в доме переговоров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]