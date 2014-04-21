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Сегодня, 15:43
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Дорогая "игрушка" для сына обернулась большими проблемами для семьи из Приморья (фото)

Дорогая

Фото: УМВД по ПК

В Партизанском районе Приморья в результате опрокидывания квадроцикла получил травмы 8-летний мальчик. Транспортное средство ребенку приобрели родители, чтобы занять его свободное время во время отдыха на даче. Мальчик управлял квадроциклом без защитной экипировки и шлема. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший воспитывается в полной, социально-благополучной семье, однако из-за того, что родители решили сделать сыну дорогостоящий подарок, они понесут меры административной ответственности, а их ребенок будет проходить серьезное лечение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Госавтоинспекция Приморского края рекомендует родителям ознакомиться с рядом правил, которые нельзя игнорировать в том случае, если вы хотите подарить своему ребенку квадроцикл. Родителям несовершеннолетних водителей квадроциклов грозят штрафные санкции в размере 30 тысяч рублей

Во-первых, для того чтобы сесть за руль квадроцикла, несовершеннолетнему необходимо получить документ на право управления транспортным средством категории «А1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Анна / Сегодня, 17:47
    № 1  
     

    Жаль что термином "социально-благополучная семья" обозначают семью с высоким уровнем дохода при полном отсутствии у ее взрослых членов мозгов. Если нет мозгов - это не социально-благополучная семья, а всего лишь обеспеченная

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