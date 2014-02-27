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Во Владивостоке провалился тест на доступность общественного автотранспорта для маломобильных граждан

Виктор Счастливый протестировал доступность общественного автотранспорта во Владивостоке для маломобильных граждан. Инвалид-колясочник попытался проехать на автобусе MAN 98-го маршрута, обрудованном откидным пандусом, однако, устройство оказалось не готово к работе.

Виктор Счастливый живет в г. Лобня Московской области. У него генетическое заболевание (прогрессирующая мышечная дистрофия). Диагноз ему поставили в 14 с половиной лет.

Виктор Счастливый, не смотря на заболевание, ведет активный образ жизни. В 2011 году с друзьями создал региональную общественную организацию инвалидов. Еще раньше был клуб молодых инвалидов в Отрадном, где проводились встречи, в основном, психологической направленности, а затем добавились творческие, спортивные, досугово-развлекательные развивающие мероприятия.

С начала 2018 года занимается общественной деятельностью в Физкультурно-спортивном клубе инвалидов – проводит встречи, «Уроки Дружбы и Доброты» для школьников, студентов и волонтеров, разрабатывает с коллегами оздоровительные программы. Деятельность клуба ориентирована, в первую очередь, "на здоровый образ жизни, любовь к своему телу и дому", - говорит Виктор Счастливый.

Инвалид-общественник прибыл во Владивосток накануне, 22 августа. Здесь помимо проверки на доступность среды для маломобильных граждан Виктор проведет ряд встреч с горожанами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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