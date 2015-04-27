Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт путепровода на улице Руднева

Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт путепровода на улице Руднева. Подрядная организация завершила работы по возведению бетонного упора конуса моста и приступила к отсыпке скальным грунтом, сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города.

После завершения этих работ будет отремонтирована дождеприёмная камера и восстановлено асфальтобетонное покрытие на участке проезжей части моста.

Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]