Анонс на 24 августа

24 августа в 18.00 в Приморье состоится краевое родительское собрание - вице-губернатор Ирина Мануйлова и специалисты краевого департамента образования ответят на вопросы родителей, связанные с обучением их детей.

24 августа в 10.00 - торжественная церемония открытия праздничных мероприятий, посвященных 35-летию Всероссийского детского центра «Океан».

24 августа в 12.00 в ВДЦ «Океан» - открытие скульптуры «Амурский тигр».

24 августа в 18.00 во Владивостоке на Спортивной набережной (около фонтана) - танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес».



24-26 августа в п. Новонежино, аэродром, база парашютного спорта «Пятый океан» (Шкотовский р-н) - Открытый чемпионат Приморского края по парашютному спорту (атлетическое многоборье), финал 9-го открытого кубка Приморского края по парашютному спорту памяти мастера спорта СССР М.В. Улитина (точность, акробатика, двоеборье).

24-28 августа в 10.00 во Владивостоке - первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти заслуженных тренеров Российской Федерации Ю.Мягкова, Г.Левченко, Ю.Годовальникова.

24 августа-2 сентября во Владивостоке на территории яхт-клуба «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта) - Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого 2018» - Чемпионат России в классе яхт «Конрад 25Р».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]